Ингулец определился с главным тренером: команду возглавит легенда Днепра

Руководство клуба из Петрово назначило исполняющим обязанности главного тренера Младена Бартуловича. Хорватский специалист уже приступил к управлению командой.

Поражение от Металлиста 1925 (1:2) стало последней каплей терпения президента Ингульца Александра Поворознюка. Сразу после матча босс клуба простился с главным тренером команды Сергеем Лавриненко.

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Однако команда недолго оставалась без главного тренера. Как сообщила пресс-служба клуба, исполняющим обязанности главного тренера назначен Младен Бартулович. 36-летний специалист уже провел первую тренировку команды.

Отметим, что хорватский специалист входил в состав тренерского штаба Лавриненко, поэтому прекрасно знаком с проблемами команды. Первый экзамен на Бартуловича ждет 17 ноября, когда в пропущенном матче 1-го тура Ингулец сыграет против киевского Динамо.

Видео первой тренировки Бартуловича

Младен Бартулович – воспитанник сплитского Хайдука. Большую часть футбольной карьеры он провел в Украине. В его послужном списке выступления в составе Днепра, Карпат, Кривбасса, киевского Арсенала, Ворсклы. Также хорватский полузащитник играл за польский Медь. Последним клубом Бартуловича был Ингулец, в котором в начале этого года он завершил карьеру. Кроме того, в активе Младена есть два матча в составе сборной Хорватии.