Одноклубника Миколенко накажут: он бросил файер на заполненные фанатами трибуны

Благодаря хорошей игре и пылкой поддержке болельщиков Эвертон совершил главную сенсацию в 35-м туре. Однако, не обошлось в матче без инцидентов.

Не останется без наказания

Во время празднования гола Ришарлисона фанаты "ирисок" бросили на поле зажженный фейер. Поле стадиона начинало затягивать голубое облако дыма. Поэтому автор мяча решил убрать с газона файер, чтобы продолжить поединок против Челси.

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Бразилец поднял его с газона и бросил высоко на заполненные болельщиками трибуны "Гудисон-Парк". Главный арбитр встречи проигнорировал такой поступок футболиста Эвертона. Однако без наказания Ришарлисон не останется.

Видео эпизода из матча Эвертона

Гол в ворота Челси стал для Ришарлисона 9-м в 29 сыгранных встречах в текущем сезоне. также за это время отличился 4 ассистами.

Английская футбольная ассоциация может наказать нападающего финансово или даже дисквалифицировать на 3 поединка. В Эвертоне очень просто прокомментировали эпизод. По их версии, футболист просто хотел убрать посторонний предмет из земли.