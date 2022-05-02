Не залишиться без покарання
Під час святкування голу Рішарлісона фанати "ірисок" кинули на поле запалений феєр. Поле стадіону починала затягувати синя хмара диму. Тому автор м'яча вирішив прибрати з газону фаєр, щоб продовжити поєдинок проти Челсі.
До теми Миколенко міг забити дебютний гол за Евертон: відео неймовірного промаху
Бразилець підійняв його з газону та кинув високо на заповнені уболівальниками трибуни "Ґудісон-Парк". Головний арбітр зустрічі проігнорував такий вчинок футболіста Евертона. Однак без покарання Рішарлісон не залишиться.
Відео епізоду з матчу Евертона
Англійська футбольна асоціація може покарати нападника фінансово або навіть дискваліфікувати на 3 поєдинки. В Евертоні дуже просто прокоментували епізод. За їх версією, футболіст просто хотів забрати стороннім предмет із землі.
- До слова, матч закінчився мінімальною перемогою "ірисок" – 1:0. Український захисник Евертона Віталій Миколенко відіграв повний поєдинок та навіть міг відзначитись дебютним голом у новій команді.
- Клуб українця наразі не вибрався із зони вильоту. Евертон із 32 очками посідає 18-те місце серед 20 команд.