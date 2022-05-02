Не залишиться без покарання

Під час святкування голу Рішарлісона фанати "ірисок" кинули на поле запалений феєр. Поле стадіону починала затягувати синя хмара диму. Тому автор м'яча вирішив прибрати з газону фаєр, щоб продовжити поєдинок проти Челсі.

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Бразилець підійняв його з газону та кинув високо на заповнені уболівальниками трибуни "Ґудісон-Парк". Головний арбітр зустрічі проігнорував такий вчинок футболіста Евертона. Однак без покарання Рішарлісон не залишиться.

Відео епізоду з матчу Евертона

Цікаво. Гол у ворота Челсі став для Рішарлісона 9-м у 29-ти зіграних зустрічах у поточному сезоні. також за цей час відзначився 4 асистами.

Англійська футбольна асоціація може покарати нападника фінансово або навіть дискваліфікувати на 3 поєдинки. В Евертоні дуже просто прокоментували епізод. За їх версією, футболіст просто хотів забрати стороннім предмет із землі.