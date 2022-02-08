Издевался над котом: СМИ опубликовали видео живодерство одноклубника Ярмоленко

Защитника Вест Хэма Курта Зуму могут привлечь к ответственности за жестокое обращение с животными. В интернете появилось видео, на котором Зума бьет ногой свою кошку.

Зверский момент снял и опубликовал брат Зумы, Йоан, запостив видео в Snapchat.

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Зуму уже осудило Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными, назвав видео мерзким. Француз, выигравший ЛЧ-2021 в составе Челси, поспешил извиниться.

"Я хочу извиниться за свои действия. Моему поведению нет оправданий. Мне жаль всех, кого это видео расстроило. Я хотел бы заверить всех, что наши два кота в полном порядке и здоровы. Их любит и лелеет вся наша семья, и такое поведение было единичным случаем, который больше не повторится", – приводит слова игрока The Sun.

Смотрите видео жестокого обращения с животными Курта Зумы

Что известно о Зуме