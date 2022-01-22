Одного из лидеров Зари вернули из дубля: игрок хотел покинуть клуб, но его наказали
Источник:Burbuzz
Между нападающим Артемом Громовым и луганской Зарей наступило перемирие.
Заря вернула одного из лидеров
Черная кошка пробежала между футболистом и клубом после того, как Артем Громов захотел покинуть Зарю. После этого боссы команды решили наказать нападающего – перевод в дубль.
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По информации Игоря Бурбаса, футболист отбыл наказание и уже присоединился к "основе" Зари. 21 января форвард прибыл в лагерь команды Виктора Скрипника, которые сейчас находятся на сборах в Турции.
Громов сможет покинуть Зарю летом. Луганский клуб предлагал одному из своих лидеров новое соглашение, но Артема не устраивают те условия, которые предлагает Заря.
Контракт игрока с клубом из Луганска рассчитан как раз до 30 июня 2022-го.
Отметим, что в первом матче на сборах подопечные Скрипника проиграли польской Погоне (1:3). Единственный мяч в составе луганского клуба забил Владислав Кабаев.
Карьера Громова в Заре
- Артем Громов выступает за луганский клуб с августа 2017-го года.
- В сезоне-2021/2022 отыграл 21 матч, в которых забил 2 гола и дважды ассистировал партнерам по команде.