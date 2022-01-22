Зоря повернула одного з лідерів

Чорна кішка пробігла між футболістом та клубом після того, як Артем Громов захотів покинути Зорю. Після цього боси команди вирішили покарати нападника – переведення до дубля.

Оце так Гравець Шахтаря мріє грати за Металіст: "гірники" відкрили йому двері у збірну

За інформацією Ігоря Бурбаса, футболіст відбув покарання та вже доєднався до "основи" Зорі. 21 січня форвард прибув до табору команди Віктора Скрипника, які зараз перебувають на зборах у Туреччині.

Громов зможе покинути Зорю влітку. Луганський клуб пропонував одному зі своїх лідерів нову угоду, але Артема не влаштовують ті умови, які пропонує Зоря.

Контракт гравця із клубом із Луганська розрахований якраз до 30 червня 2022-го.

Відзначимо, що у першому матчі на зборах підопічні Скрипника програли польській Погоні (1:3). Єдиний м'яч у складі луганського клубу забив Владислав Кабаєв.

Кар'єра Громова у Зорі