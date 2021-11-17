Степаненко: это был лишь первый шаг

Футболисты сборной Украины не подкачали и обыграли боснийцев на поле соперника – 0:2. Победные голы забили Александр Зинченко и Артем Довбик.

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Немало украинских фанатов разместилось на трибунах в Боснии и Герцеговине. Болельщики не стихали ни на миг, громко поддерживая свою родную команду. После триумфа игроки традиционно поблагодарили болельщиков за поддержку. А в конце сборная сделала памятное фото на фоне сектора, который фанаты сделали сине-желтым.

Видео выложил на своей странице один из лидеров команды Тарас Степаненко. Опорник "горняков" искренне радуется победе, которая подарила положительные эмоции всей стране.

Это был лишь первый шаг! Длинный, сложный, важный! Шаг к Мундиалю. Знаем, впереди стыки и много работы. А сейчас хочется просто порадоваться за себя, за сборную, за всю Украину. С победой,

– написал футболист Шахтера.