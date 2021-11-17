Одна команда: футболисты сборной Украины поблагодарили фанатов за поддержку –эмоциональное видео
17 ноября 2021 , 00:09Читати новину українською
Источник:24 канал
В Зенице на стадионе "Билино Поле" состоялся поединок заключительного тура отбора на ЧМ-2022 между Боснией и Герцеговиной и Украиной. Победу благодаря голам во втором тайме одержали "сине-желтые".
Украинская сборная продолжит борьбу за путевку на ЧМ-2022 в стыковых матчах, ведь набрала 12 очков в группе D против 11 в Финляндии (проиграли французам 0:2). Жеребьевка стыковых игр состоится 26 ноября в Цюрихе.
Как это было Украина победила Боснию и Герцеговину и вышла в плей-офф отбора на ЧМ-2022: видео гола
После матча футболисты горячо поблагодарили украинских болельщиков, приехавших на стадион в Зеницу.
Босния и Герцеговина – Украина: коротко о матче
- Сборная Украины по-прежнему будет бороться за выход на чемпионат мира. Пазл сложился. Мы обыграли Боснию, а Франция выиграла у Финляндии – 2:0.
- Хотя первый тайм добавил седых волос украинским фанатам. Очень безжизненная игра без остроты в атаке.
- А в защите провал на 45-й минуте. И просто невероятный сейв Георгия Бущана. Вратарь спас нашу команду после удара головой Хаджикадунича. Мяч попал в стойку, но никто не успел его добить в сетку.
- После перерыва нам удался быстрый гол. Цыганков прострелил на Ярмоленко, тот не смог пробить, но успел Зинченко и отправил мяч в пустые ворота.
- Затем снова был суперсейв Бущана. А добил боснийцев Артем Довбык, реализовавший выход с глазу на глаз.