Один из лидеров Динамо Беньямин Вербич к лету будет играть за Легию

Словенский вингер киевского Динамо Беньямин Вербич до конца сезона 2021/2022 будет играть за варшавскую Легию.

Вербич официально стал игроком Легии – соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года. Польский клуб подтвердил трансфер в своем твиттере, а словенец будет выступать за новую команду под 77-м номером.

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Переход стал возможным благодаря разрешению ФИФА для легионеров УПЛ расторгнуть контракты со своими клубами и доиграть сезон в другом коллективе. При этом контракт Вербича с Динамо будет возобновлен уже 1 июля 2022 года.

Легия в прошлом сезоне стала чемпионом Польши, однако сейчас клуб переживает не лучшие времена. У команды после 24-х матчей всего 28 очков и 12-е место в турнирной таблице. За команду также играет украинец Игорь Харатин.

Что известно о Вербиче

Вербич в Динамо пришел в 2017 году из Копенгагена. В этом сезоне футболист провел 11 матчей, забил 3 гола и отдал 2 передачи. На его счету 5 голов в 38 матчах за сборную Словении.