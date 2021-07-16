Один удар – два гола: футболист исполнил невероятный трюк – видео

Футболист-любитель из Англии Джереми Линч показал невероятный трюк. Он умудрился отправить в ворота два мяча одним ударом.

Линч усложнил себе задачу, разместив два мешка в верхних девятках ворот, но справился с ней просто замечательно – одним ударом он отправил один мяч в левую девятку, а второй – в правую.

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Видео невероятного трюка Джереми Линча

Кто такой Джереми Линч?