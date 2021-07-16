Один удар – два гола: футболист исполнил невероятный трюк – видео
16 июля 2021 , 17:28Читати новину українською
Источник:24 канал
Футболист-любитель из Англии Джереми Линч показал невероятный трюк. Он умудрился отправить в ворота два мяча одним ударом.
Линч усложнил себе задачу, разместив два мешка в верхних девятках ворот, но справился с ней просто замечательно – одним ударом он отправил один мяч в левую девятку, а второй – в правую.
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Видео невероятного трюка Джереми Линча
Кто такой Джереми Линч?
- Футбольный фристайлер, который считается одним из лучших в своем деле. Ведет популярный канал F2Freestylers – Ultimate Soccer Skills на ютубе.
- В 15 лет мечтал играть в академию Арсенала. Впервые он начал делать трюки с футбольным мячом в 2000 году после просмотра рекламы Nike с Эдгаром Давидсом и Денилсоном.