Лінч ускладнив собі завдання, розмістивши два мішка по верхніх дев'яткам воріт, але впорався з нею просто чудово – одним ударом він відправив один м'яч в ліву дев'ятку, а другий – в праву.

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Відео неймовірного трюку Джеремі Лінча

Хто такий Джеремі Лінч?