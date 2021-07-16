Лінч ускладнив собі завдання, розмістивши два мішка по верхніх дев'яткам воріт, але впорався з нею просто чудово – одним ударом він відправив один м'яч в ліву дев'ятку, а другий – в праву.
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Відео неймовірного трюку Джеремі Лінча
Хто такий Джеремі Лінч?
- Футбольний фристайлер, який вважається одним з найкращих у своїй справі. Веде популярний канал F2Freestylers – Ultimate Soccer Skills на ютубі.
- У 15 років мріяв грати за академію Арсеналу. Вперше він почав робити трюки з футбольним м'ячем в 2000 році після перегляду реклами Nike з Едгаром Давідсом і Денілсоном.