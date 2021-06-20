Один сантиметр отделил Бруклин от выхода в финал Восточной конференции во время броска Дюранта

Бруклин Нетс и Милуоки Бакс сыграли седьмой матч полуфинала Восточной конференции НБА. Все в матче решилось в овертайме. Хотя игра могла закончиться и в основное время.

В седьмом матче между Бруклином и Бакс до конца не было понятно, кто станет победителем. Обе команды не пускали соперника в отрыв до самой финальной сирены.

Примечательно Роналду "забросил за воротничок" Нойеру: видео эффектного гола Португалии в ворота Германии

За 6 секунд до конца матча счет на табло был 107:109 в пользу Бакс. Владение было в Нетс. Пошел пас на Кевина Дюранта. Он обыграл соперника, после чего нанес дальний бросок. Мяч попал в корзину, а зрители "Барклейс центр" начали неистовствовать от радости. Ведь они думали, что это был трехочковый бросок, который вывел бы Бруклин вперед в счете. А до финальной сирены оставалась одна секунда.

Но уже через мгновение их ожидало разочарование. Арбитр засчитал лишь два очка после броска Дюранта. Оказалось, что во время броска он заступил за линию.

Поэтому после этого броска счет стал равным – 109:109, и игра перешла в овертайм.

А уже в овертайме Бакс сумели одержать победу. Ведь игроки Нетс реализовали только один бросок.

В финале Восточной конференции Милуоки сыграет против победителя пары Филадельфия – Атланта. Там тоже будет седьмая игра серии, где и определится второй участник финала Востока.

Зато на западе уже определены участники финала – Клипперс и Финикс свой первый матч сыграют уже 20 июня.