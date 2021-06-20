У сьомому матчі між Брукліном та Бакс до кінця не було зрозуміло, хто стане переможцем. Обидві команди не пускали суперника у відрив до самої фінальної сирени.

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За 6 секунд до кінця матчу рахунок на табло був 107:109 на користь Бакс. Володіння було у Нетс. Пішов пас на Кевіна Дюранта. Він обіграв суперника, після чого завдав дальнього кидка. М'яч влучив у корзину, а глядачі "Барклейс центр" почали шаленіти від радості. Адже вони думали, що це був триочковий кидок, який вивів би Бруклін вперед в рахунку. А до фінальної сирени залишалася одна секунда.

Але вже за мить їх очікувало розчарування. Арбітр зарахував лише два очки після кидка Дюранта. Виявилося, що під час кидка він заступив за лінію.

Тож після цього кидка рахунок став рівним – 109:109, і гра перейшла в овертайм.

А вже в овертаймі Бакс зуміли здобути перемогу. Адже гравці Нетс реалізували лише один кидок.

У фіналі Східної конференції Мілуокі зіграє проти переможця пари Філадельфія – Атланта. Там теж буде сьома гра серії, де і визначиться другий учасник фіналу Сходу.

Зате на заході вже визначені учасники фіналу – Кліпперс та Фінікс свій перший матч зіграють вже 20 червня.