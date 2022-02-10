Один из самых перспективных украинских боксеров проведет бой с непобедимым бразильцем
10 февраля 2022 , 08:45Читати новину українською
Источник:luckypunchnet
Украинский обладатель пояса WBA NABA в легчайшем весе Олег Довгун (12-0, 5 КО) проведет следующий бой 18 марта. Соперником украинца станет бразилец Мишель Да Силва (13-0, 12 КО).
Бой состоится на вечере бокса Star Boxing в Хантингтоне, Нью-Йорк, США. Поединок будет рассчитан на десять раундов.
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"Мой следующий поединок будет 18 марта против непобедимого боксера. Я следую своей мечте стать чемпионом мира. Слава Украине", – сказал Довгун в собственном инстаграме.
Кто такой Олег Довгун
- Олег Довгун начал боксерскую карьеру в городке Стебнике в 10-летнем возрасте под руководством первого тренера Михаила Стахнива. Когда Олегу исполнилось 18 лет, начал тренироваться у заслуженного тренера Украины Романа Семенишина.
- Он провел впечатляющую любительскую карьеру, одержав 303 победы в 347 поединках. Боксер из Львовщины – многократный победитель и призер чемпионатов Украины, участник команды "Украинские атаманы", мастер спорта Украины международного класса.
- 14 ноября Олег Довгун завоевал титул NABA (Североамериканской боксерской ассоциации) в весовой категории до 55,3 килограмма.