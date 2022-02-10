Бій відбудеться на вечорі боксу Star Boxing у Хантінгтоні, Нью-Йорк, США. Поєдинок буде розрахований на десять раундів.

Останній бій Довгуна Порвав американця: український боксер виграв титул чемпіона Північної Америки

"Мій наступний поєдинок буде 18 березня проти непереможного боксера. Я слідую своїй мрії стати чемпіоном світу. Слава Україні", – сказав Довгун у власному інстаграмі.

Хто такий Олег Довгун