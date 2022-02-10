Бій відбудеться на вечорі боксу Star Boxing у Хантінгтоні, Нью-Йорк, США. Поєдинок буде розрахований на десять раундів.
Останній бій Довгуна Порвав американця: український боксер виграв титул чемпіона Північної Америки
"Мій наступний поєдинок буде 18 березня проти непереможного боксера. Я слідую своїй мрії стати чемпіоном світу. Слава Україні", – сказав Довгун у власному інстаграмі.
Хто такий Олег Довгун
- Олег Довгун розпочав боксерську кар'єру в містечку Стебник у 10-річному віці під керівництвом першого тренера Михайла Стахніва. Коли Олегу виповнилось 18 років, почав тренуватись у Заслуженого тренера України Романа Семенишина.
- Він провів вражаючу любительську кар'єру, здобувши 303 перемоги у 347 поєдинках. Боксер з Львівщини – багаторазовий переможець і призер чемпіонатів України, учасник команди "Українські отамани", майстер спорту України міжнародного класу.
- 14 листопада Олег Довгун завоював титул NABA (Північноамериканської боксерської асоціації) у ваговій категорії до 55,3 кілограм.