Бой состоится на вечере бокса Star Boxing в Хантингтоне, Нью-Йорк, США. Поединок будет рассчитан на десять раундов.

Последний бой Довгуна Порвал американца: украинский боксер выиграл титул чемпиона Северной Америки

"Мой следующий поединок будет 18 марта против непобедимого боксера. Я следую своей мечте стать чемпионом мира. Слава Украине", – сказал Довгун в собственном инстаграме.

Кто такой Олег Довгун