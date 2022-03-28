Один из лучших прыжков в карьере, – Бех-Романчук о досадном заступе на ЧМ

Марина Бех-Романчук была близка к награде чемпионата мира по коронным прыжкам в длину. Украинская легкоатлетка рассказала о своем выступлении в сербском Белграде.

Бех-Романчук: В плане исполнения все было качественно

Марина Бех-Романчук осталась довольна своим выступлением на престижном старте. Легкоатлетка в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказала, почему решила выступать в двух дисциплинах на соревнованиях.

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Украина чуть не взяла медаль в коронном прыжке в длину. Но досадный миллиметровый заступ помешало этому. Именно в этой попытке Бех-Романчук продемонстрировала один из лучших прыжков в карьере.

Также она выделила одну проблему, которая могла повлиять на заступ.

Сложилось все отлично. По качеству исполнения удалось сделать классный тройной. Прыжками в вечерней программе тоже осталась довольна. Когда наша команда подавала протест по поводу заступа, ведь система все равно замеряет расстояние прыжка, то мой результат составлял 7.05 метра. Это мой один из лучших прыжков в карьере. Поэтому в плане выполнения все было отменно. Единственное, что на этом этапе, возможно, я не столь качественно справлюсь со своим разбегом, у которого сильно поднялась скорость. Возможно, это немного влияет на эти заступы. Над этим нужно будет работать, чтобы летом таких проблем больше не было,

– сказала легкоатлетка.

"Захотели попробовать то, что так часто откладывали"

Еще до вечерней программы Бех-Романчук уже побывала на пьедестале. Марина надела на свою шею серебряную награду в тройном прыжке. Уроженка Хмельницкого рассказала, почему снова начала прыгать этот вид легкой атлетики.

"Последний прыгала тройной еще в юном возрасте на Всеукраинской Универсиаде, когда представляла свой университет. Если не ошибаюсь, то тогда мой результат по короткому разбегу был около 13.07. На тот момент, это была классная попытка", – вспомнила украинка.

Выполняла тройные прыжки на тренировках. Но постоянно что-то не складывалось, что-то беспокоило, были травмы или наша подготовка к сезону была сконцентрирована на своих длинах. С этого же сезона решили попробовать, рискнуть, потому что мы вообще планировали пропускать зимний сезон. Поскольку мы уже начали его стартовать, решили, почему бы не поэкспериментировать на все 100%. В конце концов, мы захотели попробовать то, что так часто откладывали,

– призналась серебряная призерка в Белграде.

Особенности тройного прыжка

Марина рассказала об особенностях тройного скачка. Наибольшей проблемой для украинки стало изменение угла прыжка, ведь он кардинально отличается от того, какой есть в прыжках в длину.

Во-первых, в базовый период на тренировках нужно было больше уделять внимание объему прыжковой работы, который больше наклонен для тройного прыжка. Вся моя база была заложена для прыжков в длину.

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Тройной – это прыжок, выполняемый под другим углом. В длине мы себя поднимаем выше, чем делают в тройном, где нужно делать под низшими углами, полностью проталкивая себя вперед. Должен быть эдакий эффект "лягушки". Сразу довольно сложно переключаться из-за таких особенностей, поэтому все не дается так легко, как профессиональным девушкам, всегда выполняющим тройной", – рассказала Бех-Романчук.

Непосредственно в Белграде Бех-Романчук наблюдала за тренировочными прыжками соперниц и задавала вопросы тренеру.

Перед основной программой пристально наблюдала за тренировочными скачками соперниц и постоянно повторяла тренеру: "Посмотрите, под какими низкими углами они это делают. А как это сделать?" Из-за того, что годами прыгаю в длину, мой угол значительно выше,

– ответила легкоатлетка.

"Мне нравится такое сочетание"

Бех-Романчук готова продолжать в том же духе и выступать на соревнованиях сразу в двух дисциплинах.

Думаю, что да, почему бы и нет. Мне нравится такое сочетание. Теперь мои тренировки стали скомбинированными. Оба вида всегда заставляют постоянно переключаться из одного в другой, это очень классно. Думаю, что нет, ведь на каждом соревновании очень разные программы. Особенно это касается летних стартов, программу растягивают на несколько дней. Согласно этому, длина и с тройным очень редко пересекались в один день. Потому не думаю, что это будет для меня проблемой. Даже если будет пересекаться, то у меня есть опыт, который поможет в будущем,

– сказала титулованная спортсменка.

Отметим, что на чемпионате мира в Белграде Бех-Романчук выступала в двух дисциплинах, которые проходили в один день.