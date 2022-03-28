Бех-Романчук: У плані виконання усе було якісно

Марина Бех-Романчук залишилась задоволена своїм виступом на престижному старті. Легкоатлетка в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу розповіла про те, чому вирішила виступати у двох дисциплінах на змаганнях.

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Україна ледь не взяла медаль у коронному стрибку у довжину. Але прикрий міліметровий заступ став на заваді цьому. Саме у цій спробі Бех-Романчук продемонструвала один із найкращих своїх стрибків у кар'єрі.

Також вона виділила одну проблему, яка могла вплинути на заступ.

Склалось усе чудово. По якості виконання вдалось зробити класний потрійний. Стрибками у вечірній програмі теж залишилась задоволена. Коли наша команда подавала протест щодо заступа, адже система все одно заміряє відстань стрибка, то мій результат складав 7.05 метра. Це мій один із найкращих стрибків у кар’єрі. Тому у плані виконання усе було якісно. Єдине, що на цьому етапі, можливо, я не настільки ще якісно впораюсь зі своїм розбігом, у якого сильно підійнялась швидкість. Можливо, це трішки впливає на ці заступи. Над цим потрібно буде працювати, щоб літом таких проблем більше не було,

– сказала легкоатлетка.

"Захотіли спробувати те, що так часто відкладали"

Ще до вечірньої програми Бех-Романчук вже побувала на п'єдесталі. Марина одягнула на свою шию срібну нагороду у потрійному стрибку. Уродженка Хмельницького розповіла, чому знову почала стрибати цей вид легкої атлетики.

"Востаннє стрибала потрійний ще у юному віці на Всеукраїнській Універсіаді, коли представляла свій університет. Якщо не помиляюсь, то тоді мій результат із короткого розбігу був близько 13.07. На той момент, це була класна спроба", – пригадала українка.

Виконувала потрійні стрибки на тренуваннях. Але постійно щось не складалось, щось турбувало, були травми або наша підготовка до сезону була сконцентрована на своїх довжинах. Із цього ж сезону вирішили спробувати, ризикнути, тому що ми взагалі планували пропускати зимовий сезон. Оскільки ми вже почали його стартувати, то вирішили, чому б не поекспериментувати на усі 100%. Врешті-решт ми захотіли спробувати те, що так часто відкладали,

– зізналась срібна призерка у Белграді.

Особливості потрійного стрибка

Марина розповіла про особливості потрійного стрибка. Найбільшою проблемою для українки стала зміна кута стрибка, адже він кардинально відрізняється від того, який є у стрибках у довжину.

"По-перше, у базовий період на тренуваннях потрібно було більше приділяти увагу обсягу стрибкової роботи, який більше нахилений для потрійного стрибка. Уся моя база була закладена для стрибків у довжину.

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Потрійний – це стрибок, який виконується під іншим кутом. У довжині ми себе підіймаємо вище, ніж це роблять у потрійному, де потрібно робити під нижчими кутами, повністю проштовхуючи себе уперед. Має бути такий собі ефект "жабки". Одразу доволі складно перемикатись через такі особливості, тому все не дається так легко, як професійним дівчатам, які завжди виконують потрійний", – розповіла Бех-Романчук.

Безпосередньо у Белграді Бех-Романчук спостерігала за тренувальними стрибками суперниць та ставила запитання тренеру.

Перед основною програмою пильно спостерігала за тренувальними стрибками суперниць та постійно повторювала тренеру: "Подивіться, під якими низькими кутами вони це роблять. А як це зробити мені?" Через те, що роками стрибаю у довжину, мій кут значно вищий,

– відповіла легкоатлетка.

"Мені подобається таке поєднання"

Бех-Романчук готова продовжувати у тому ж дусі та виступати на змаганнях одразу у двох дисциплінах.

Думаю, що так, чому б і ні. Мені подобається таке поєднання. Тепер мої тренування стали скомбінованими. Обидва види завжди змушують постійно перемикатись з одного в інший, це дуже класно. Гадаю, що ні, адже на кожних змаганнях дуже різні програми. Особливо, це стосується літніх стартів, програму розтягують на декілька днів. Відповідно до цього довжина і з потрійним дуже рідко перетинались в один день. Тому не думаю, що це буде для мене проблемою. Навіть, якщо буде перетинатись, то у мене є досвід, який допоможе у майбутньому,

– сказала титулована спортсменка.

Відзначимо, що на чемпіонаті світу у Белграді Бех-Романчук виступала у двох дисциплінах, які відбувались в один день.

Повну розмову з Мариною Бех-Романчук про виступ на чемпіонаті світу, "вкрадену" медаль, допомогу українцям під час війни та нові правила у легкій атлетиці читайте в ексклюзивному інтерв'ю за посиланням.