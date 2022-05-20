Луческу: Лучше их продать, чем пусть они сидят здесь недовольны

В интервью главный тренер Динамо Мирча Луческу признался, что готов отпустить несколько футболистов ради пользы команды. Румын привел пример перехода Виталия Миколенко в Эвертон, спасший клубный бюджет.

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Наставник назвал еще одного кандидата на выход. Им стал лидер атаки Виктор Цыганков, контракт которого с динамовцами рассчитан до конца июня 2023 года. Виктор хочет продолжить карьеру в новой команде.

Подробности. По данным Transfermarkt, стоимость Цыганкова составляет 25 миллионов евро.

Будущее Цыганкова будет постепенно определяться после плей-офф отбора чемпионата мира-2022 или уже после Мундиаля, если сборной Украины удастся пробиться в Катар. Для этого подопечным Александра Петракова следует переиграть Шотландию (1 июня), а впоследствии еще и Уэльс (5 июня). Обе встречи состоятся на выезде для "сине-желтых".

Луческу заверил, что попытается найти замену в команде. Румынский специалист видит только хорошее в трансферах игроков за границу.

Я никогда не возражаю против ухода игроков. Лучше их продать, чем пусть сидят здесь недовольные. Продажа игрока за границу приносит пользу,

– добавил Луческу.

Напомним, что футбольный сезон был досрочно закончен из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Динамо ушло на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице УПЛ. Киевляне уступили только два очка донецкому Шахтеру.

Карьера Виктора Цыганкова в Динамо