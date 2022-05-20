Луческу: Лучше их продать, чем пусть они сидят здесь недовольны
В интервью главный тренер Динамо Мирча Луческу признался, что готов отпустить несколько футболистов ради пользы команды. Румын привел пример перехода Виталия Миколенко в Эвертон, спасший клубный бюджет.
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Наставник назвал еще одного кандидата на выход. Им стал лидер атаки Виктор Цыганков, контракт которого с динамовцами рассчитан до конца июня 2023 года. Виктор хочет продолжить карьеру в новой команде.
Будущее Цыганкова будет постепенно определяться после плей-офф отбора чемпионата мира-2022 или уже после Мундиаля, если сборной Украины удастся пробиться в Катар. Для этого подопечным Александра Петракова следует переиграть Шотландию (1 июня), а впоследствии еще и Уэльс (5 июня). Обе встречи состоятся на выезде для "сине-желтых".
Луческу заверил, что попытается найти замену в команде. Румынский специалист видит только хорошее в трансферах игроков за границу.
Я никогда не возражаю против ухода игроков. Лучше их продать, чем пусть сидят здесь недовольные. Продажа игрока за границу приносит пользу,
– добавил Луческу.
Напомним, что футбольный сезон был досрочно закончен из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Динамо ушло на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице УПЛ. Киевляне уступили только два очка донецкому Шахтеру.
Карьера Виктора Цыганкова в Динамо
- Виктор Цыганков – питомец киевского футбола. В 2015 году сменил Динамо U-17 во вторую команду киевлян.
- В августе 2016-го присоединился к главной команде "бело-синих". В течение стольких лет постепенно становился одним из лидеров киевлян и заслужил вызов в сборную Украины. За "сине-желтых" отыграл 36 матчей, в которых забил 6 голов.
- В сезоне-2021/2022 провел 25 поединков, отличившихся 11 голами и 4 результативными передачами.
- Цыганков занял второе место в погоне лучшим бомбардиров УПЛ в первом круге чемпионата. Динамовец уступил только нападающему Днепра-1 Артему Довбику.