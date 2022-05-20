Луческу: Краще їх продати, ніж нехай вони сидять тут незадоволені
В інтерв'ю головний тренер Динамо Мірча Луческу зізнався, що готовий відпустити декількох футболістів заради користі команди. Румун навів приклад переходу Віталія Миколенка в Евертон, який врятував клубний бюджет.
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Наставник назвав ще одного кандидата на вихід. Ним став лідер атаки Віктор Циганков, контракт якого з динамівцями розрахований до кінця червня 2023 року. Віктор хоче продовжити кар'єру у новій команді.
Майбутнє Циганкова буде потрохи визначатись після плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 або вже після Мундіалю, якщо збірній України вдасться пробитись у Катар. Для цього підопічним Олександра Петракова потрібно переграти Шотландію (1 червня), а згодом ще й Уельс (5 червня). Обидві зустрічі відбудуться на виїзді для "синьо-жовтих".
Луческу запевнив, що спробує знайти заміну у команді. Румунський спеціаліст бачить лише хороше у трансферах гравців за кордон.
Я ніколи не заперечую проти відходу гравців. Краще їх продати, ніж нехай вони сидять тут незадоволені. Продаж гравця за кордон приносить користь,
– додав Луческу.
Нагадаємо, що футбольний сезон був достроково закінчений через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Динамо пішло на зимову перерву на другому місці у турнірній таблиці УПЛ. Кияни поступились лише двома очками донецькому Шахтарю.
Кар'єра Віктора Циганкова у Динамо
- Віктор Циганков – вихованець київського футболу. У 2015 році змінив Динамо U-17 на другу команду киян.
- У серпні 2016-го доєднався до головної команди "біло-синіх". Протягом стількох років поступово ставав одним із лідерів киян та заслужив виклик у збірну України. За "синьо-жовтих" відіграв 36 матчів, у яких забив 6 голів.
- У сезоні-2021/2022 провів 25 поєдинків, у яких відзначився 11 голами та 4 результативними передачами.
- Циганков посів друге місце у гонитві найкращим бомбардирів УПЛ у першому колі чемпіонату. Динамівець поступився лише нападнику Дніпра-1 Артему Довбику.