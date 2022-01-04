Один из лидеров УПЛ отказался от нападающего из Динамо и заинтриговал трансферами
Источник:ютуб-канал Днепрянин
Еще один футболист Днепра-1 возвращается в киевское Динамо из аренды. Вслед за защитником Владиславом Дубинчаком в коллектив румынского тренера Мирчи Луческу приедет форвард Назарий Русин.
Об этом сообщил почётный президент Днепра-1 Юрий Береза. Клуб из Днепра в ближайшее время подпишет другого нападающего.
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Вся команда кроме Русина едет на сборы. А Русина у нас теперь будет другой футболист. Русин возвращается в Динамо. Он талантливый парень, но у него в Днепре-1 не пошло, бывает. Что-то не сложилось. Он либо недомолился футбольному богу, либо перемолился. Парень не без таланта. Я желаю ему успехов,
– сказал Береза.
Также Юрий Береза подтвердил информацию о возможном переходе в днепровский клуб защитника Динамо Романа Вантуха, который первую половину сезона провел на правах аренды в одесском Черноморце.
"Вероятно, что да, перейдет. Но еще есть определенные вопросы с Динамо. Мы хотим определенности по отношению к некоторым футболистам и готовы к этому, но не готовы наши визави. Когда будет ответ от них, поверьте, вы будете удивлены", – заявил он .
Что известно о Русине
- Арендное соглашение "спортклубовцев" было рассчитано на целый год, но Назарий не доработает его до конца. В первой части сезона нападающий провел 10 неполных матчей, забив два мяча.
- А до того оскандалился в аренде в польской Легии – Назарий отказался показать себя в матче за резервистов варшавского клуба, после чего его там сослали в дубль и в основу не подпускали.
- Также у Русина был очень успешный период аренды у Зари, а вот в Динамо у быстроногого нападающего все никак не ладится.