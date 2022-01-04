Об этом сообщил почётный президент Днепра-1 Юрий Береза. Клуб из Днепра в ближайшее время подпишет другого нападающего.

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Вся команда кроме Русина едет на сборы. А Русина у нас теперь будет другой футболист. Русин возвращается в Динамо. Он талантливый парень, но у него в Днепре-1 не пошло, бывает. Что-то не сложилось. Он либо недомолился футбольному богу, либо перемолился. Парень не без таланта. Я желаю ему успехов,

– сказал Береза.

Также Юрий Береза ​​подтвердил информацию о возможном переходе в днепровский клуб защитника Динамо Романа Вантуха, который первую половину сезона провел на правах аренды в одесском Черноморце.

"Вероятно, что да, перейдет. Но еще есть определенные вопросы с Динамо. Мы хотим определенности по отношению к некоторым футболистам и готовы к этому, но не готовы наши визави. Когда будет ответ от них, поверьте, вы будете удивлены", – заявил он .

Что известно о Русине