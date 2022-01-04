Про це повідомив почесний президент Дніпра-1 Юрій Береза. Клуб із Дніпра найближчим часом підпише іншого нападника.

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Уся команда, окрім Русина, їде на збори. Натомість Русина у нас тепер буде інший футболіст. Русин повертається до Динамо. Він талановитий хлопець, але в нього в Дніпрі-1 не пішло, то буває. Щось не склалося. Він або недомолився футбольному богу, або перемолився. Хлопець не без таланту. Я бажаю йому успіхів,

– сказав Береза.

Також Юрій Береза ​​підтвердив інформацію про можливий перехід у дніпровський клуб захисника Динамо Романа Вантуха, який першу половину сезону провів на правах оренди в одеському Чорноморці.

"Більш ймовірно, що так, перейде. Але ще є певні питання з Динамо. Ми хочемо визначеності щодо деяких футболістів і готові до цього, але не готові наші візаві. Коли буде відповідь від них, повірте, ви будете здивовані", – заявив він.

Що відомо про Русина