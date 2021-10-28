Сохранили ключевого игрока

"Горнякам" якобы удалось сохранить лидера защиты команды. Николай Матвиенко поставил подпись под новым соглашением.

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По информации издания, новый контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2025 года. Такая дата указана и на авторитетном портале Transfermarkt.

В новом сезоне-2021/2022 центрбек провел за дончан 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним ассистом. Отметим, что Николай не участвовал в предыдущих матчах Шахтера из-за травмы, которую получил перед первым поединком Лиги чемпионов против Реала.

К ответному матчу против "Королевского клуба" Матвиенко должен восстановиться. Выездной поединок против "сливочных" состоится 3 ноября в Мадриде.

Карьера Матвиенко в Шахтере: главное