Сохранили ключевого игрока
"Горнякам" якобы удалось сохранить лидера защиты команды. Николай Матвиенко поставил подпись под новым соглашением.
Кстати Шахтер разгромил Черноморец в 1/8 финала Кубка Украины: все голы забили бразильцы – видео
По информации издания, новый контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2025 года. Такая дата указана и на авторитетном портале Transfermarkt.
В новом сезоне-2021/2022 центрбек провел за дончан 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним ассистом. Отметим, что Николай не участвовал в предыдущих матчах Шахтера из-за травмы, которую получил перед первым поединком Лиги чемпионов против Реала.
К ответному матчу против "Королевского клуба" Матвиенко должен восстановиться. Выездной поединок против "сливочных" состоится 3 ноября в Мадриде.
Карьера Матвиенко в Шахтере: главное
- Николай Матвиенко – воспитанник донецкого клуба. Периодически отправлялся в аренду. Поиграл за львовские Карпаты, где стал стабильным игроком основы, и полтавскую Ворсклу.
- 25-летний центральный защитник в составе Шахтера трижды поднимал над головой титул чемпиона Украины, четыре раза Кубок и однажды Суперкубок страны.