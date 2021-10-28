Зберегли ключового гравця

"Гірникам" буцімто вдалось зберегти лідера захисту команди. Микола Матвієнко поставив підпис під новою угодою.

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За інформацією видання, новий контракт футболіста розрахований до 30 червня 2025 року. Така дата зазначена і профілі Матвієнка на авторитетному порталі Transfermarkt.

У новому сезоні-2021/2022 центрбек провів за донеччан 15 матчів в усіх турнірах, у яких відзначився одним асистом. Відзначимо, що Микола не брав участь у попередніх матчах Шахтаря через травму, яку отримав перед першим поєдинком Ліги чемпіонів проти Реала.

До матчу-відповіді проти "Королівського клубу" Матвієнко повинен відновитись. Виїзний поєдинок проти "вершкових" відбудеться 3 листопада у Мадриді.

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