Зберегли ключового гравця
"Гірникам" буцімто вдалось зберегти лідера захисту команди. Микола Матвієнко поставив підпис під новою угодою.
До речі Шахтар розгромив Чорноморець в 1/8 фіналу Кубка України: всі голи забили бразильці – відео
За інформацією видання, новий контракт футболіста розрахований до 30 червня 2025 року. Така дата зазначена і профілі Матвієнка на авторитетному порталі Transfermarkt.
У новому сезоні-2021/2022 центрбек провів за донеччан 15 матчів в усіх турнірах, у яких відзначився одним асистом. Відзначимо, що Микола не брав участь у попередніх матчах Шахтаря через травму, яку отримав перед першим поєдинком Ліги чемпіонів проти Реала.
До матчу-відповіді проти "Королівського клубу" Матвієнко повинен відновитись. Виїзний поєдинок проти "вершкових" відбудеться 3 листопада у Мадриді.
Кар'єра Матвієнко у Шахтарі: головне
- Микола Матвієнко – вихованець донецького клубу. Періодично відправлявся в оренду. Пограв за львівські Карпати, де став стабільним гравцем основи, та полтавську Ворсклу.
- 25-річний центральний захисник у складі Шахтаря тричі підіймав над головою титул чемпіона України, чотири рази Кубок та одного разу Суперкубок країни.