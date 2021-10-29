Один из лидеров сборной Украины принял судьбоносное решение в своей карьере

Донецкий Шахтер сообщил радостную новость для болельщиков. Легендарный полузащитник клуба, вице-капитан "горняков" Тарас Степаненко продлил контракт с Шахтером.

Предыдущий контракт был рассчитан до конца текущего сезона, новый – до лета 2024 года. Финансовые условия сделки не сообщаются.

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Степаненко продлил соглашение с Шахтером / ФК Шахтер

Что известно о карьере Степаненко в Шахтере