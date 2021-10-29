Попередній контракт був розрахований до кінця цього сезону, новий – до літа 2024 року. Фінансові умови угоди не повідомляються.

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Степаненко продовжив угоду з Шахтарем / ФК Шахтар

Що відомо про кар'єру Степаненка у Шахтарі