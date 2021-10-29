Попередній контракт був розрахований до кінця цього сезону, новий – до літа 2024 року. Фінансові умови угоди не повідомляються.

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Степаненко продовжив угоду з Шахтарем / ФК Шахтар

Що відомо про кар'єру Степаненка у Шахтарі

  • 32-річний Тарас Степаненко розпочинав свою кар'єру у запорізькому Металургу. Футболіст провів уже 352 офіційні матчі за Шахтар і входить до топ-6 футболістів в історії клубу за кількістю поєдинків.
  • Тарас виступає у складі "гірників" із 2010 року (це його 12-й сезон). Разом із командою він завоював 22 трофеї – 8 чемпіонств, 7 Кубків та 7 Суперкубків України.