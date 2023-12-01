Футбол не ко времени: один из лидеров Первой лиги прекращает выступления для поддержки ВСУ

В украинской первой лиге по футболу закончился первый этап чемпионата. По его итогам были определены команды, которые будут бороться за повышение в классе или сохранение прописки.

Одним из клубов, который мощно выступил в осенней части чемпионата и завоевал право соревноваться за выход в УПЛ, стала Нива Бузовая из Киевской области. Однако ее путь на этом заканчивается в сезоне-2023/2024.

К теме Карпаты и Ингулец почти в элите: итоги первого этапа Первой лиги и кто будет бороться за УПЛ

Футбол в Бузовой ставится на паузу

По информации известного журналиста Владимира Зверова, клуб прекращает свою деятельность на период войны. Президент Нивы Октай Эфендиев готов возобновить выступления команды после победы Украины, а сейчас всю свою энергию и ресурсы собирается вкладывать в помощь Силам Обороны.

Раньше была информация, что амбициозный новичок из Киевской области хотел усиливать состав для борьбы в весенней части сезона, однако реалии изменили планы руководства.

Отметим, что во время первого этапа чемпионата Нива Бузовая сыграла 18 матчей, в которых набрала 27 очков и заняла четвертое место в группе "А".

Что известно о Ниве