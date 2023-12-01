Футбол не ко времени: один из лидеров Первой лиги прекращает выступления для поддержки ВСУ

1 декабря 2023, 13:23
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Телеграм Владимира Зверова

В украинской первой лиге по футболу закончился первый этап чемпионата. По его итогам были определены команды, которые будут бороться за повышение в классе или сохранение прописки.

Одним из клубов, который мощно выступил в осенней части чемпионата и завоевал право соревноваться за выход в УПЛ, стала Нива Бузовая из Киевской области. Однако ее путь на этом заканчивается в сезоне-2023/2024.

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Футбол в Бузовой ставится на паузу

По информации известного журналиста Владимира Зверова, клуб прекращает свою деятельность на период войны. Президент Нивы Октай Эфендиев готов возобновить выступления команды после победы Украины, а сейчас всю свою энергию и ресурсы собирается вкладывать в помощь Силам Обороны.

Раньше была информация, что амбициозный новичок из Киевской области хотел усиливать состав для борьбы в весенней части сезона, однако реалии изменили планы руководства.

Отметим, что во время первого этапа чемпионата Нива Бузовая сыграла 18 матчей, в которых набрала 27 очков и заняла четвертое место в группе "А".

Что известно о Ниве

  • Клуб был основан в 1980 году.
  • Несколько раз прекращал свое существование, а в последний раз возобновился в сентябре 2019 года.
  • После 12-летней паузы вернулся к выступлениям на уровень областных соревнований.
  • В селе Бузовая за 6 месяцев был построен стадион и спортивная база.
  • В 2021 году Нива триумфовала в Кубке Киевской области.
  • В сезоне-2022/2023 команда принимала участие в профессиональной Второй лиге Украины, где завоевала со старта "золото" и повысилась в классе.
Автор: Денис Іваненко