Один из игроков покинул Украину, и я поселил его у себя дома, – президент УЕФА
Источник:Cope
Президент УЕФА Александр Чеферин прокомментировал вторжение Российской Федерации на территорию Украины. Он солидарен с украинским народом.
Чеферин: Никто не ожидал, что в Европе начнется подобная война
В УЕФА обеспокоены ситуацией в Украине. Там сразу же ввели санкции против команд из России.
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Чеферин поддержал украинский народ. Он заявил, что готов помочь украинским футболистам и тренерам.
"Никто не ожидал, что в Европе начнется такая война. Я 48 часов разговаривал с игроками и тренерами, чтобы помочь им покинуть Украину. Мы контактировали 24 часа в сутки".
Я обращался к правительствам за помощью, но они не всегда могут обеспечить безопасность. Трудно объяснить, как тяжелыми оказались эти переговоры", – сказал Чеферин.
Один из игроков покинул Украину, и я поселил его у себя дома. Мы должны упорно работать. Надеюсь, война и это безумие закончатся как можно скорее,
– добавил президент УЕФА.
Кому именно из игроков помог Чеферину не уточняли.
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