Чеферин: Никто не ожидал, что в Европе начнется подобная война

В УЕФА обеспокоены ситуацией в Украине. Там сразу же ввели санкции против команд из России.

До речі Батьки моєї дружини вже вдруге тікають від російської агресії, – Руслан Маліновський

Чеферин поддержал украинский народ. Он заявил, что готов помочь украинским футболистам и тренерам.

"Никто не ожидал, что в Европе начнется такая война. Я 48 часов разговаривал с игроками и тренерами, чтобы помочь им покинуть Украину. Мы контактировали 24 часа в сутки".

Я обращался к правительствам за помощью, но они не всегда могут обеспечить безопасность. Трудно объяснить, как тяжелыми оказались эти переговоры", – сказал Чеферин.

Один из игроков покинул Украину, и я поселил его у себя дома. Мы должны упорно работать. Надеюсь, война и это безумие закончатся как можно скорее,

– добавил президент УЕФА.

Кому именно из игроков помог Чеферину не уточняли.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!