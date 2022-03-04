Чеферін: Ніхто не очікував, що в Європі розпочнеться така війна
В УЄФА стурбовані ситуацією в Україні. Там відразу ввели санкції проти команд з Росії.
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Чеферін підтримав український народ. Він заявив, що готовий допомогти українським футболістам та тренерам.
"Ніхто не очікував, що в Європі розпочнеться така війна. Я 48 годин розмовляв з гравцями та тренерами, щоб допомогти їм покинути Україну. Ми контактували 24 години на добу.
Я звертався до урядів за допомогою, але вони не завжди можуть гарантувати безпеку. Важко пояснити, якими тяжкими виявилися ці переговори", – сказав Чеферін.
Один із гравців залишив Україну, і я поселив його у себе вдома. Ми маємо наполегливо працювати. Сподіваюся, війна і це божевілля закінчаться якнайшвидше,
– додав президент УЄФА.
Кому саме з гравців допоміг Чеферін не уточнювали.
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