Пусть голы Кривбасса льются рекой

Руководство Кривбасса запустило экологическую акцию. Ее целью является сохранение лесистости в Кривом Роге. В клубе решили совместить приятно с полезным.

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По словам вице-президента команды Артема Гагарина, клуб будет высаживать то количество деревьев, сколько голов забьет команда. Все будет происходить по принципу: "один гол – один саженец".

ФК Кривбасс решил присоединиться к инициативе компании "Рудомайн" и внести свой вклад в сохранение природы Криворожья. Мы решили сделать так: каждый гол Кривбасса будет отмечен деревом. Мы будем сажать дерево за каждый гол. Поэтому, футболисты, вы забивайте, а мы будем сажать. Пусть в Кривом Роге будет больше деревьев!

– сказал Гагарин.

Все молодые деревья будут высажены на сланцевой скале в Кривом Роге, где раньше была дубовая роща. Клуб поддержал инициативу компании "Рудомайн".

К слову, Кривбасс уже сыграл стартовый тур Первой лиги. Клуб разгромил донецкий Олимпик, который в последний момент снялся с УПЛ, со счетом 4:1.

Во 2-м туре криворожский клуб сыграет домашний поединок против тернопольской Нивы. Встреча состоится 1 августа в 17:00.

Экологическая акция от Кривбасса: смотрите видео