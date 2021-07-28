Еще в 2019 году в Польше был задержан один из профессоров частного университета социальных наук в Лодзи Збигнев Д. В свое время он даже был директором футбольного клуба Лодзь. А его жена – ректор этого университета.

Збигнев Д. предложил одной из аспиранток получить диплом этого университета без необходимости посещать занятия за 2500 злотых. Она написала заявление в полицию. И он был задержан.

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В ходе расследования этого дела полиция исследовала переписку в мессенджерах подозреваемого. И среди прочего обнаружила информацию о дипломе магистра для футболиста Роберта Левандовски. Это была степень магистра по педагогике. Переписку Збигнев Д вел с женой спортсмена Анной. А в дальнейшем речь шла о том, чтобы пара получила и дипломы MBA.

При этом защита магистерской работы Левандовского якобы состоялась 24 марта 2018 года. Это на следующий день после товарищеского матча между сборными Польши и Нигерии, который состоялся во Вроцлаве. Уже через четыре дня сборная Польши провела еще один матч – в Хожуве против Южной Кореи, а Левандовски в этом матче отметился забитым голом.

При этом Левандовский нигде не использовал информацию о своем обучении в университете в Лодзи. И всегда говорил только об образовании в Варшавском университете – Высшей Школе спорта.

Кроме того, Левандовский только в октябре 2017 года защитил бакалавриат в Варшаве. И просто физически не смог бы защитить магистерскую работу в Лодзи через пол года. И по данным СМИ, Анна Левандовская и Збигнев Д начали переписку по диплому еще в 2016 году, когда у игрока еще не было и диплома бакалавра.

Представители семьи Левандовских отрицали причастность пары к этому делу.

Кого еще из польских футболистов подозревают в подделке диплома

Левандовский – не единственный футболист, оказавшийся под подозрением. В переписке Збигнева Д обнаружили фотографию диплома бакалавра Яцека Гуральского. Защита диплома якобы состоялась 8 октября 2017 года. Однако именно в этот день состоялся матч сборной Польши против Черногории, а игрок всю игру просидел на скамейке для запасных. Так что вряд ли смог бы защитить диплом.

При этом Гуральский должен был получить степень бакалавра по "адвентистской теологии", специализация "укрепление здоровья с элементами общественного здоровья". Степень бакалавра должна была выдавать Высшая теологически-гуманитарная школа в Подкова-Лесьня, которой руководит Церковь адвентистов седьмого дня. Однако в учебном заведении заявили, что такой диплом никогда не выдавали, и Гуральский не числился среди их студентов.

Сам игрок в комментарии журналистам тоже опроверг эту информацию. По его словам, он не получал степень бакалавра, ведь у него нет даже аттестата об окончании средней школы.

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Также в материалах дела фигурирует еще один игрок сборной Польши Аркадиуш Милик и его брат Лукаш. Однако там обнаружены лишь фотографии их дипломов о среднем образовании.

Чем это грозит футболистам

Несмотря на то, что расследование дела началось еще в 2019 году, следствие пока продолжается. Адвокаты Збигнева Д жалуются, что правоохранители не хотят предоставлять им материалы дела. Поэтому заявляют, что не могут ничего прокомментировать.

Следователи тоже неохотно комментируют это дело. Журналистам так и не удалось узнать, действительно ли Левандовский получил соответствующий диплом и эти ли данные официально внесены в соответствующий реестр.

Что касается самих футболистов, то даже если окажется, что у них есть поддельные дипломы, они избегут любого наказания. Ведь уголовная ответственность им может грозить лишь в том случае, когда они его используют, подав документы в органы государственной власти.