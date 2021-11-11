Одессит Бущан впервые сыграет в Одессе: стартовый состав сборной Украины против Болгарии

Сборная Украины проведет товарищеский матч против Болгарии. Игра в четверг, 11 ноября, начнется в 19.30.

Кто попал в стартовый состав

Несмотря на то, что матч товарищеский, Украина представлена ​​"боевым" составом. В старте на этот матч выйдут Зинченко, Малиновский, Матвиенко и Ярмоленко. А вот единственного нападающего сыграет Довбик – Яремчук остался в запасе.

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Стартовый состав: 1. Георгий Бущан, 2. Эдуард Соболь, 22. Николай Матвиенко, 4. Сергей Кривцов, 18. Александр Тимчик, 5. Сергей Сидорчук, 8. Руслан Малиновский, 17. Александр Зинченко, 11. Александр Зубков, 7. Андрей Ярмоленко (к), 16. Артем Довбик.

Запасные: 3. Тарас Качараба, 6. Тарас Степаненко, 9. Роман Яремчук, 10. Виктор Корниенко, 12. Андрей Пятов, 13. Даниил Сикан, 14. Виталий Буяльский, 15. Виктор Цыганков, 19. Денис Гармаш, 20. Виктор Коваленко, 21. Александр Караваев, 23. Дмитрий Ризнык.

Из тех футболистов, которые находятся под рукой нашего тренерского штаба, в заявку на игру не попали Николай Шапаренко и Илья Забарный.

Дебют для Бущана в Одессе

Место в воротах займет Бущан. Он родился и вырос в Одессе, но не провел тут ни одного матча на профессиональном уровне. Даже когда выступал за Динамо.

"Я родился в Киевском районе. Там есть стадион, местные его называют "ямой". Я там играл за команду на чемпионат района до 14 лет. На футбол я ходил еще на старый ЧМП (предыдущее название стадиона "Черноморец" до реконструкции, – прим. ред.) Мне нужно было целую неделю хорошо учиться, чтобы мне купили билет на Черноморец. Первый матч, который я посетил – это была игра Черноморец – Шахтер 0:1 проиграли. Но мне понравилось, эмоции такие были, поэтому и старый ЧМП запомнился", – рассказал Бущан в комментарии vZbirna.