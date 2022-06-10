Глава МОК неожиданно раскритиковал Уимблдон из-за отстранения россиян и белорусов

Российский и белорусских теннисистов отстранили от Уимблдона. Такое решение понравилось не всем.

Бах: Нет ни одной страны в мире, которую любили бы во всем мире

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах раскритиковал решение организаторов отстранить россиян и белорусов от турнира. Хотя сам чиновник еще в первые дни полномасштабного наступления России на территорию Украины рекомендовал международным федерациям сделать тоже самое.

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По мнению Томаса Баха, государственные органы не должны были напрямую вмешиваться в этот вопрос, поскольку таким образом поднимается главный принцип пребывания спорта вне политики.

Нужно уважать правительства стран и роль, которую они выполняют. Посмотрим в теннисе: в Париже (Ролан Гаррос) российские игроки могут играть как нейтральные, тогда как в Лондоне на Уимблдоне правительство говорит им "нет". И если мы это позволяем, если мы также в этом замешаны, тогда мы проиграли,

– сказал Бах.

"Как мы можем тогда гарантировать в спорте проведение честного международного турнира, если правительства решают, исходя из своих политических интересов, кто может участвовать в соревновании, а кто нет? Если мы открываем эту дверь, то сейчас это Россия и Беларусь, а завтра - это ваша страна. Нет ни одной страны в мире, которую любили бы во всем мире. Это противоречит принципам, на которых мы стоим. Если мы позволяем решать это правительствам, тогда становимся политическим орудием и не можем гарантировать больше честности", – отметил глава МОК.

Бах подчеркнул, что его слова не противоречат решениям, рекомендованным МОК. Но считает, что введенные санкции не персональны, и не должны касаться тех спортсменов, которые выступают против войны.

"Чтобы быть четким: олимпийское перемирие касается только правительств. Каждый, кто поддерживает войну, может и должен быть наказан. Но все, кто ее не поддерживает – их права должны уважать. По нашим правилам и согласно международному праву санкций не имеет и не может быть санкций за то, что у тебя (российский или белорусский) паспорт", – добавил специалист.

Отстранение россиян и белорусов от Уимблдона