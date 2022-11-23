Очередной бойкот: президент Федерации хоккея Украины хочет покинуть НОК

Количество лиц, не согласных со скандальными выборами в НОК, растет. На этот раз членом Национального олимпийского комитета отказался президент Федерации хоккея Украины Георгий Зубко.

Георгий Зубко подал заявление на выход из комитета. Он отметил, что требует "прозрачных" перевыборов. Назвал такую ситуацию неуважением к тем, кто сражается за независимость Украины. Также считает, что "старые лица" не заслуживают второго шанса:

"Подал заявление на исключение меня из состава членов НОК. Я должен был за честь продолжать представлять интересы развития хоккея в украинском олимпийском движении, однако не при таком составе и не при таких обстоятельствах. Мое решение бескомпромиссно по нескольким причинам. Во-первых, из уважения к тех, кто на фронте буквально чистит нашу страну от предателей и врагов, а второе и, возможно, даже обнадеживающее — наше общество такой прецедент не проглотит. Друзья, это время настало. НОКу нужны прозрачные и честные перевыборы. А нам нужна несгибаемая вера в светлое будущее. Все будет хорошо!", – написал Георгий Зубко у себя на странице в Facebook.