Георгій Зубко подав заяву на вихід з комітету. Зазначив, що вимагає "прозорих" перевиборів. Назвав таку ситуацію неповагою до тих, хто б'ється за незалежність України. Також вважає, що "старі обличчя" не заслуговують другого шансу:

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"Подав заяву на виключення мене зі складу членів НОК. Мав би за честь продовжувати представляти інтереси розвитку хокею в українському олімпійському русі, проте не за такого складу та не за таких обставин. Моє рішення безкомпромісне з декількох причин. По-перше, з поваги до тих, хто на фронті буквально чистить нашу країну від зрадників та ворогів. А друге і, можливо, навіть обнадійливе — наше суспільство такий прецедент не проковтне. Реваншу старих облич не буде. Гадаю, кожен із нас обіцяв робити все можливе для відбудови нашої країни. Друзі, цей час настав. НОКу потрібні прозорі і чесні перевибори. А нам потрібна незламна віра у світле майбутнє. Все буде добре!", – написав Георгій Зубко у себе на строінці у Фейсбук.

Нагадаємо, що не дивлячись на повномастшабну агресію Росії проти України, до складу членів НОК переобрали значну кількість проросійський політиків.