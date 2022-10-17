Очень важно помнить, что война продолжается, – Шевченко на церемонии награждения Золотой мяч

Легендарный украинский футболист Андрей Шевченко принял участие в торжественной церемонии награждения "Золотой мяч". Со сцены он в очередной раз напомнил о войне в Украине.

Организаторы церемонии награждения "Золотой мяч" 2022 года доверили Шевченко вручить приз лучшей футболистке 2022 года. Ею стала Алексия Путельяс.

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Когда Шевченко вышел на сцену, ведущие его спросили о войне в Украине.

"Это трудный момент для Украины. Я горжусь всеми украинцами. Я горжусь тем, как моя страна защищается против врага. Это очень важно помнить, что война продолжается", – заявил Шевченко.

Его слова зал встретил длительными аплодисментами.