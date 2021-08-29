Очень довольна неделей в Чикаго, – Свитолина поблагодарила всех за поддержку
Источник:инстаграм Элины Свитолиной
Первая ракетка Украины Элина Свитолина в хорошем настроении готовится к Открытому чемпионату США (US Open). Украинка победила на турнире в Чикаго (США).
"Очень благодарна за вашу поддержку"
Украинская теннисистка прокомментировала победу в финале над Ализе Корне из Франции. Элина Свитолина выложила пост на своей странице в инстаграме, где поблагодарила всех за поддержку.
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26-летняя одесситка выложила несколько фотографий с трофеем. На одной из них Свитолина хвастается новым титулом, а ее плечи накрыты украинским флагом.
- Это ее 16-й титул в карьере.
Это прекрасное воскресенье для Элины, которая в течение 11 месяцев не побеждала в финалах. Теннисистка коротко прокомментировала фотографии: "Очень довольна проведенной неделей здесь, в Чикаго. 16 турнир WTA. Очень благодарна за вашу поддержку в грустные и счастливые моменты".
Свитолина с новым титулом / Фото instagram.com/elisvitolina
- Следующий турнир Элины – Открытый чемпионат США. 30 августа украинка сыграет против Ребекки Марино из Канады.