Мудрик получил худшую оценку в матче с Фулхэмом: неутешительный дебют на "Стэмфорд Бридж"

Лондонский Челси не смог обыграть Фулхэм в лондонском дерби 22 тура АПЛ. Отчетный матч не может занести в свой актив новичок "синих" Михаил Мудрик.

Украинский вингер Михаил Мудрик разочаровал болельщиков своей игрой в матче против Фулхэма (0:0). 22-летний футболист отыграл 45 минут игрового времени, а во время перерыва сел на скамью запасных.

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Провал Мудрика на "Стэмфорд Бридж"

Михаил не сумел продемонстрировать своих лучших качеств, не нанеся ни одного удара по воротам "дачников". Кроме того, украинец выиграл только одно единоборство из 5 и шесть раз терял мяч в игровых ситуациях.

Эксперты статистического портала WhoScored поставили Мудрику самую низкую оценку среди игроков обеих команд – 6.0 балла. Лучшим игроком матча стал другой новичок Челси – Энцо Фернандес. Он так же, как Мудрик, пополнил состав "синих" в зимнее трансферное окно.

Оценки игроков матча Челси – Фулхэм / скриншот WhoScored

Несколько лучшую оценку получил Мудрик от SofaScore. Портал оценил старания вингера в 6.4 балла. Хуже Михаила были Кай Хаверц (5.8) из Челси и Бобби Декордова-Рид (6.2) из Фулхэма.

Оценки игроков матча Челси – Фулхэм / скриншот SofaScore

Главный тренер "пенсионеров" Грем Поттер нашел объяснение неудачной игре 100-миллионного новичка. По словам специалиста, Мудрик переболел простудой и не смог полностью восстановиться. Желание вингера поскорее дебютировать перед собственными болельщикам сыграло с ним злую шутку.

Впрочем, Михаилу не стоит посыпать голову пеплом. Предстоит еще много матчей, где он сможет в полной мере продемонстрировать свой талант.

Видеообзор матча Челси – Фулхэм

, следующий матч "пенсионеры" проведут 11 февраля. В этот день команда Мудрика сыграет на выезде против Вест Хэма.