Уже больше семи месяцев Россия и ее бешеный фюрер Владимир Путин ведут жестокую войну против Украины. Страна-террорист оккупирует наши территории и убивает мирное население.

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10 октября стал особенно жестким днем. Террористы выпустили более 80 ракет по украинским городам, поразив объекты инфраструктуры и гражданские места.

Весь цивилизованный мир в шоке от действий агрессора и выражает поддержку Украине. Кратко на военные преступления президента РФ отреагировал известный английский эксфутболист Гарри Линекер.

Путин – это зло,

– написал в твиттере Линекер.

Также Гарри перепостил видео, как украинские силы ПВО сбивают российскую ракету. Данный фрагмент он охарактеризовал коротко: "В яблочко".

Что известно об обстрелах украинских городов 10 октября

Около 07.30 по всей Украине объявили воздушную тревогу. Во многих городах раздались звуки взрывов. В частности, во Львове, Хмельницком, Житомире, Тернополе, Кременчуге, Днепре.

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Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что в результате обстрела области есть жертвы. Известно о 4 погибших и более 16 пострадавших.

Что касается столицы, то мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что от ракетных ударов в Киеве пострадал 51 человек, из них – 42 госпитализированы в медучреждения города.