"Меня спасла моя собака"

В ночь на 20 июля русская армия снова обстреляла город. На этот раз снаряд попал в дом чемпиона соревнований по шоссейному велоспорту.

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Над кроватью в разрушенном доме висят медали. Это комната Игоря – звездного велосипедиста в городе. Его жизнь спас пес Акбар. Собака начала выть, поэтому Игорь проснулся.



В комнате Игоря / Фото Суспільне

Это было в два ночи. Я услышал первый удар, потом свист. Начала звать маму, она была в другой комнате. Взял одеяло, перешел в другой угол комнаты, накрылся, и, слава богу, удар был в другую часть дома. Это и спасло. Ведь я тут как раз и спал, куда был удар, обломки, стекло,

– сказал спортсмен.

Что известно об обстрелах Никополя

Из-за обстрелов погибли два человека – 70-летний мужчина и 65-летняя женщина. Еще девять раненых, среди них есть дети, младшему – три года. Шестерых человек госпитализировали. Сейчас в стационарах Никополя остается трое, одного ребенка перевезли в больницу Днепра.

Из-за обстрела в городе разрушены три частных жилых дома, повреждены двенадцать домов и четыре хозяйственные постройки. В частном секторе возник пожар, его потушили. В настоящее время спасатели продолжают разбирать завалы.