"Мене врятував мій собака"

У ніч на 20 липня російська армія знову обстріляла місто. Цього разу снаряд влучив у будинок чемпіона змагань з шосейного велоспорту.

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Над ліжком у зруйнованому будинку висять медалі. Це кімната Ігоря – зіркового велосипедиста у місті. Його життя врятував пес Акбар. Собака почав вити, через це Ігор прокинувся.

У кімнаті Ігоря / Фото Суспільне

Це було о другій ночі. Я почув перший удар, потім свист. Почав кликати маму, вона була в іншій кімнаті. Взяв ковдру, перейшов у інший кут кімнати, накрився, і, слава богу, удар був у іншу частину будинку. Це і врятувало. Бо я ж от тут якраз і спав, куди був удар, уламки, скло,

– сказав спортсмен.

Що відомо про обстріли Нікополя

Через обстріли загинули дві людини – 70-річний чоловік та 65-річна жінка. Ще дев'ять поранених, серед них є діти, наймолодшому – три роки. Шістьох людей шпиталізували. Зараз у стаціонарах Нікополя залишається троє, одну дитину перевезли до лікарні Дніпра.

Через обстріл у місті зруйновано три приватних житлових будинки, пошкоджено дванадцять будинків та чотири господарчі споруди. У приватному секторі виникла пожежа, її загасили. Зараз рятувальники продовжують розбирати завали.