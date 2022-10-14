оккупанты разрушили дом футболиста Динамо, где он провел детство

Враг каждый день обстреливает Украину, разрушает инфраструктуру и убивает мирное население. Футболист Динамо, находящийся в аренде у Зари, Ахмед Алибеков рассказал об ударе по Запорожью.

Опорник киевского клуба сообщил о разрушении снарядом врага его дома, где он провел лучшие годы детства. Ахмед Алибеков с гневом обратился к оккупанту.

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Разрушили жизнь украинцев

На своей странице в инстаграмме футболист изложил фото разрушенной многоэтажки и внутреннего двора.

Йо***и ублюдки. Дом и двор, в котором я прожил все свое детство,

– подписал фото Алибеков.



Разбитый дом Алибекова в Запорожье / Фото из инстаграммв футболиста

Ранее капитан Динамо Сергей Сидорчук тоже показал разбитый оккупантами дом в Запорожье, где долгое время проживал футболист сборной Украины.

Что известно об Ахмеде Алибекове