Опорник київського клубу повідомив про руйнування снарядом ворога його будинку, де він провів найкращі роки дитинства. Ахмед Алібеков із гнівом звернувся до окупанта.

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Зруйнували життя українців

На своїй сторінці в інстаграмі футболіст виклав світлину зруйнованої багатоповерхівки та внутрішнього двору.

Йо***і ублюдки. Будинок та двір, у якому я прожив усе своє дитинство,

– підписав фото Алібеков.



Розбитий будинок Алібекова у Запоріжжі / Фото з інстаграму футболіста

Раніше капітан Динамо Сергій Сидорчук теж показав розбитий окупантами будинок у Запоріжжі, де тривалий час проживав футболіст збірної України.

Що відомо про Ахмеда Алібекова