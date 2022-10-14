Опорник київського клубу повідомив про руйнування снарядом ворога його будинку, де він провів найкращі роки дитинства. Ахмед Алібеков із гнівом звернувся до окупанта.
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Зруйнували життя українців
На своїй сторінці в інстаграмі футболіст виклав світлину зруйнованої багатоповерхівки та внутрішнього двору.
Йо***і ублюдки. Будинок та двір, у якому я прожив усе своє дитинство,
– підписав фото Алібеков.
Розбитий будинок Алібекова у Запоріжжі / Фото з інстаграму футболіста
Раніше капітан Динамо Сергій Сидорчук теж показав розбитий окупантами будинок у Запоріжжі, де тривалий час проживав футболіст збірної України.
Що відомо про Ахмеда Алібекова
- Встиг пограти не лише в Україні. Цікаво, що у кар'єрі Алібекова є досвід виступів у російському чемпіонаті, а точніше виступав за Уфу на правах оренди – з кінця вересня 2020-го по кінець лютого 2021-го. Після чого повернувся у Київ.
- Із липня 2019-го по 2020-й виступав у чеському Словані.
- Із першого дня липня 2021-го року грає на правах оренди у луганській Зорі. Співпраця з опорником розрахована до кінця червня 2023-го.
- Щоправда, у новому сезоні не зіграв ще жодного матчу. То був на лаві запасних, то взагалі не потрапляв у заявку Зорі.