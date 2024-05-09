"Россия в очередной раз уничтожила детство": Шевченко эмоционально отреагировал на обстрел стадиона в Харькове

В День памяти и победы над нацизмом российские террористы обстреляли Харьков. Ракета разорвались на спортивной площадке, где в этот момент дети играли в футбол.

8 мая российская армия нанесла удар по Харькову. Под обстрелом оказалась спортивная площадка одной из школ города.

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Шевченко: У детей не было шансов спрятаться

В результате взрывов смертоносного оружия пострадали четверо детей. Они получили тяжелые ранения.

На преступление россиян отреагировал президент УАФ Андрей Шевченко, который опубликовал эмоциональный пост на своей странице в фейсбуке.

"Харьков. Вчера на этом поле возле школы играли трое мальчиков в возрасте 14-15 лет. Кирилл, Иван и Артур. Вчера на этом поле разорвалась российская ракета. Спрятаться у детей не было ни одного шанса, ракеты долетают до Харькова так быстро, что добежать куда-то просто не хватает времени. Ребята сейчас в больнице с очень тяжелыми травмами. Одному из них оторвало ногу. Все, чего хотели эти дети – просто поиграть в футбол.

Я часто слышу на разных международных площадках, что футбол вне политики, вне войны. Расскажите это родителям Кирилла, Ивана и Артура. И когда россия снова соврет, что уничтожила центр принятия решений, знайте, вчера россия в очередной раз уничтожила детство", – написал Шевченко.

Российская ракета взорвалась вблизи футбольного поля / фото Харьковской ОГА

Также Андрей Николаевич в очередной раз поднял тему допуска российских спортсменов. Всем лоббистам, которые настаивают на возвращении атлетов из страны-агрессора, он посоветовал вспоминать эту историю.