Геноцид в День защиты детей: украинский спорт отреагировал на ракетные обстрелы Киева
В ночь на 1 июня российские террористы нанесли очередной ракетный удар по столице Украины. Обломки одной из ракет попали в здание детской поликлиники.
В результате ночной ракетной атаки по Киеву погибли три человека, в том числе два ребенка. На очередное преступление российских террористов отреагировали украинские спортсмены, пишет 24 канал.
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"Ответственность за геноцид будет нести все государство-оккупант"
Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев опубликовал фото разрушенной поликлиники и прокомментировал варварство российской армии.
Рашисты хотят забрать у нас будущее, потому и совершают геноцид украинских детей в День защиты детей. Ответственность за геноцид будет нести все государство-оккупант,
– написал Олег Верняев.
Реакция Олега Верняева / Скриншот по инстаграмме украинского чемпиона
Жена Александра Усика Екатерина тоже отреагировала на ночной обстрел россиян, унесший жизни детей.
Моя детская поликлиника. 1 июня – День защиты детей 03:00. Погибли 3-е, из них 2 ребенка, они бежали в укрытие,
– написала Екатерина Усик.
Екатерина Усик отреагировала на ракетный удар / Скриншот из инстаграммы
Не могла не прокомментировать трагедию украинская легкоатлетка Ирина Климец. Чемпионка Универсиады-2019 опубликовала фото из разрушенной поликлиники в Деснянском районе Киева.
Реакция Ирины Климец / Скриншот по инстаграмме спортсменки
Чемпионка Европы Марина Бех-Романчук опубликовала фотографию из разрушенного обломками ракет здания, на котором спасатели достают из-под завалов людей.
Реакция Марины Бех-Романчук / Скриншот по инстаграмме легкоатлетки
Ракетный обстрел Киева
- В ночь на 1 июня россияне нанесли удар по столице Украины баллистическими ракетами.
- В Киеве раздались десятки взрывов.
- Обломки вражеских ракет повредили жилые дома, поликлинику в Деснянском районе, автомобили.
- К моменту ракетного удара был закрыт доступ к укрытию возле поликлиники.
- Число пострадавших возросло до 16. 9 человек находятся в больнице, один человек – в тяжелом состоянии.