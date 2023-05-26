Мощные взрывы в Днепре прогремели около 10:30. После чего в украинском городе раздался сигнал воздушной тревоги. К сожалению, системы ПВО не смогли сбить все вражеские ракеты, одна из которых попала в медицинское учреждение, пишет 24 Канал.

К теме Ужасные разрушения и многие пострадавшие: что известно о ракетном ударе по поликлинике в Днепре

Ужасный ракетный обстрел Днепра

На месте попадания поднялся сильный пожар. Огонь охватил помещение поликлиники, но спасатели смело продолжали вытаскивать из возгорания пострадавших и ликвидировать пожар.

Медицинское учреждение почти полностью разрушено. В результате вражеского удара пострадали люди. Речь идет о 16 раненых (двое – в тяжелом состоянии) и одном погибшем.

По данным Офиса генпрокурора Украины, снаряд попал не только в здание медучреждения, но и в ветеринарную клинику. Из-за чего были повреждены частные и многоквартирные дома, расположенные поблизости.

Обратите внимание! Были зафиксированы пуски 17 ракет разных типов и 31 ударный дрон. Силами и средствами Воздушных сил было уничтожено 10 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555, 23 "Шахеды" и 2 БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10" и "Мерлин-ВР".

Уже с самого утра украинские спортсмены в соцсетях реагируют на коварный ракетный удар от врага. Футбольный клуб СК Днепр-1 первым прокомментировал обстрел медицинского учреждения его родного города.

Это не люди, это нелюди. Днепр – держится,

– написала пресс-служба клуба.



Реакция Днепра-1 на обстрел поликлиники / Скриншот из инстаграмма клуба

Также на обстрелы отреагировали другие спортсмены: легкоатлетки Ярослава Магучих, Анна Рыжикова, каратистка Анжелика Терлюга, журналистка Влада Седан (жена футболиста Арсенала Александр Зинченко) и другие.

Россияне ударили по родному городу наших двух легкоатлеток – Рыжиковой и Магучих.

Реакция Магучих: смотрите видео последствий обстрела Днепра



Реакция Анны Рыжиковой / Скриншот из инстаграмма легкоатлетки



Реакция Анжелики Терлюги / Скриншот из инстаграмма каратистки



Реакция Влади Седан / Скриншот по инстаграмма журналистки

Также около 13:00 реакцию на обстрел Днепра оставила другая легкоатлетка Марина Бех-Романчук, хорошо знающая, как это когда твой родной город обстреливают. Ее родной Хмельницкий не раз становился жертвой вражеских обстрелов.



Реакция Марины Бех-Романчук / Скриншот из инстаграмма легкоатлетки

Капитан сборной Украины по футболу и футболист Аль-Айна Андрей Ярмоленко не смог обойти вниманием это ужасное утро в Днепре. Игрок очень красноречиво и лаконично назвал врага: "*обание террористы".



Реакция Андрея Ярмоленко / Скриншот из инстаграмма футболиста