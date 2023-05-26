Потужні вибухи у Дніпрі прогриміли близько 10:30. Після чого в українському місті пролунав сигнал повітряної тривоги. На жаль, системи ППО не змогли збити усі ворожі ракети, одна з яких влучила у медичний заклад.

До теми Жахливі руйнування та багато постраждалих: що відомо про ракетний удар по поліклініці у Дніпрі

Жахливий ракетний обстріл Дніпра

На місці влучання здійнялась сильна пожежа. Вогонь охопив приміщення поліклініки, але рятівники сміливо продовжували витягувати із займання постраждалих та ліквідовувати пожежу.

Медичний заклад майже вщент зруйнований. Внаслідок ворожого удару постраждали люди. Йде мова про 16-ть поранених (двоє – у важкому стані) та одного загиблого.

За даними Офісу генпрокурора України, снаряд влучив не лише у будівлю медзакладу, а також ветеринарної клініки. Через що були пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, які були розташовані поблизу.

Зверніть увагу! Було зафіксовано пуски 17 ракет різних типів та 31 ударний дрон. Силами та засобами Повітряних Сил було знищено 10 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555, 23 "Шахеди" та 2 БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10" й "Мерлін-ВР".

Вже із самого ранку українські спортсмени у своїх соцмережах реагують на підступний ракетний удар від ворога. Футбольний клуб СК Дніпро-1 першим прокоментував обстріл медичного закладу його рідного міста.

Це не люди, це – нелюди. Дніпро – тримається,

– написала пресслужба клубу.



Реакція Дніпра-1 на обстріл поліклініки / Скриншот із інстаграму клубу

Також на обстріл відреагували інші спортсмени: легкоатлетки Ярослава Магучіх, Анна Рижикова, каратистка Анжеліка Терлюга, журналістка Влада Седан (дружина футболіста Арсенала Олександр Зінченка) та інші.

Росіяни вдарили по рідному місту наших двох легкоатлеток – Рижикової та Магучіх.

Реакція Магучіх: дивіться відео наслідків обстрілу Дніпра



Реакція Анни Рижикової / Скриншот із інстаграму легкоатлетки



Реакція Анжеліки Терлюги / Скриншот із інстаграму каратистки



Реакція Влади Седан / Скриншот із інстаграму журналістки

Також близько 13:00 реакцію на обстріл Дніпра залишила інша легкоатлетка Марина Бех-Романчук, яка добре знає, як це коли твоє рідне місто обстрілюють. Її рідний Хмельницький неодноразово ставав жертвою ворожих обстрілів.



Реакція Марини Бех-Романчук / Скриншот із інстаграму легкоатлетки