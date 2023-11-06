Время WTA очнуться: украинская теннисистка оказалась в эпицентре обстрела Одессы

Россия продолжает доказывать, что ей безразлично по чему бить в Украине. Вечером 5 ноября российские террористы совершили очередной обстрел Одессы.

В результате пострадала гражданская инфраструктура и, к сожалению, есть потерпевшие. Среди тех, кто мог пострадать, была и украинская теннисистка Даяна Ястремская.

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Сигнал для WTA, что спорт не вне политики

Уроженка Одессы находилась дома во время очередного террористического акта. Шестая ракетка Украины опубликовала сторис в инстаграм, где рассказала, что услышала два мощных взрыва рядом.

Прямо сейчас было два мощных взрыва в Одессе. Не ожидала, но это было так громко и страшно,

– написала Ястремская.



Ястремская попала под российский обстрел / скриншот со сторис теннисистки

После этого Даяна сделала еще 3 публикации с эмоджи со звуками взрывов во время повторной серии обстрелов, в которых отмечала, что ей страшно.

Отметим, что Ястремская постоянно подчеркивает, что большинство российских теннисистов не нейтральны, поэтому их допуск к соревнованиям является позором со стороны WTA и ATP. Украинка неоднократно предоставляла доказательства этому, однако теннисные ассоциации принципиально ничего не замечают и повторяют как мантру, что спорт вне политики.

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Может быть, наконец пришло время принять единственное правильное решение?